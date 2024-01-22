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Тайвань заявив про ще шість китайських повітряних куль, які летіли в бік острова

Тайвань, Понеділок 22 січня 2024 05:38
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Тайвань заявив про ще шість китайських повітряних куль, які летіли в бік острова Фото: Тайвань заявив , що помітив ще шість китайських повітряних куль (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністерство оборони Тайваню виявило ще шість китайських повітряних куль, які летіли над Тайванською протокою, одна з яких перетнула острів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше цього місяця відомство у жорсткій заяві звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти жителів острова за допомогою повітряних куль за кілька днів до виборів у Тайвані.

Можливість використання Китаєм повітряних куль для шпигунства стала глобальною проблемою в лютому минулого року, коли США збили, за їх словами, китайську повітряну кулю, яка використовувалсь КНР для спостереження. Пекін заявив, що вона була цивільним судном, яке випадково заблукало.

В оприлюдненому міністерством оборони Тайваню щоденному звіті про військову діяльність Китаю за останні 24 години йдеться про те, що в неділю шість повітряних куль пролетіли над чутливою середньою лінією протоки.

Однак лише одна перетнув острів на його південній частині. Інші п'ять повітряних куль полетіли на північ Тайваню, але не пролетіли над землею. Усі вони летіли на схід, перш ніж зникнути.

Середня лінія Тайванської протоки раніше служила неофіційним бар'єром між Тайванем і Китаєм, але китайські винищувачі, безпілотники, а тепер повітряні кулі регулярно літають над нею.

Вибори на Тайвані

Нагадаємо, напередодні на Тайвані пройшли президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП).

На тлі виборів спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, у Вашингтоні планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента.

Більше про те, чи призведуть вибори на Тайвані до нового конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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