Китай розмістив чотири бойові кораблі біля Тайваню: у ЗМІ назвали причину

Збройні сили Китаю розмістили чотири бойові кораблі в акваторії навколо острова Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yomiuri .

За інформацією видання, таким чином Пекін розраховує чинити тиск на адміністрацію Тайваню у мирний час.

Зазначається, що у разі виникнення надзвичайної ситуації на Тайвані кораблі діятимуть спільно з комплексами ППО з метою недопущення наближення до острова військових інших країн.

За даними ряду джерел видання, чотири кораблі розташовані неподалік самого західного краю Японії, а також у водах на південний захід і північ від Тайваню.

Аналітики зазначають, що такими діями Китай зміцнює свої можливості щодо заборони входження до зони навколо Тайваню збройним силам інших країн. Ця стратегія спрямована на те, щоб не допустити проникнення американських військових у "перший ланцюг островів", який з'єднує Тайвань з островами Нансей та Філіппінами.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно на Тайвані відбулися президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде із керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП).

На тлі виборів речник Палати представників США Майк Джонсон заявив, що делегація конгресменів здійснила візит на Тайвань, щоб підтримати обраного президента.

Більше про те, чи приведуть вибори на Тайвані до нового конфлікту – читайте у матеріалі РБК-Україна.