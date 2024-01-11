Фото: на Таврійському напрямку ворог активно завдає авіаудари, на полях сотні знищеної техніки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Другу добу поспіль російські терористи активно завдають авіаудари на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Поля на Авдіївському напрямку - сотні одиниць підбитої російської техніки. Тримаємо оборону. Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія", - пише Тарнавський. Протягом минулої доби, 11 грудня, ворог: завдав 35 авіаударів;

провів 45 бойових зіткнень;

здійснив 591 артобстріл. Українські воїни ліквідували 488 росіян, а також знищили 45 одиниць військової техніки, зокрема: 4 танки;

7 ББМ;

4 артсистеми;

25 БпЛА;

2 автомобілі. "Також уражено 2 важливих об’єкти противника", - додає командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 січня, українські воїни ліквідували ще 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 620 військових.