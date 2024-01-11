На Таврійському напрямку ворог активно завдає авіаудари, на полях сотні знищеної техніки
Другу добу поспіль російські терористи активно завдають авіаудари на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Поля на Авдіївському напрямку - сотні одиниць підбитої російської техніки. Тримаємо оборону. Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія", - пише Тарнавський.
Протягом минулої доби, 11 грудня, ворог:
- завдав 35 авіаударів;
- провів 45 бойових зіткнень;
- здійснив 591 артобстріл.
Українські воїни ліквідували 488 росіян, а також знищили 45 одиниць військової техніки, зокрема:
- 4 танки;
- 7 ББМ;
- 4 артсистеми;
- 25 БпЛА;
- 2 автомобілі.
"Також уражено 2 важливих об’єкти противника", - додає командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 січня, українські воїни ліквідували ще 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 620 військових.
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