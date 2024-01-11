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На Таврійському напрямку ворог активно завдає авіаудари, на полях сотні знищеної техніки

Четвер 11 січня 2024 11:26
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На Таврійському напрямку ворог активно завдає авіаудари, на полях сотні знищеної техніки Фото: на Таврійському напрямку ворог активно завдає авіаудари, на полях сотні знищеної техніки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Другу добу поспіль російські терористи активно завдають авіаудари на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Поля на Авдіївському напрямку - сотні одиниць підбитої російської техніки. Тримаємо оборону. Другу добу поспіль ворог активно завдає авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія", - пише Тарнавський.

Протягом минулої доби, 11 грудня, ворог:

  • завдав 35 авіаударів;
  • провів 45 бойових зіткнень;
  • здійснив 591 артобстріл.

Українські воїни ліквідували 488 росіян, а також знищили 45 одиниць військової техніки, зокрема:

  • 4 танки;
  • 7 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • 25 БпЛА;
  • 2 автомобілі.

"Також уражено 2 важливих об’єкти противника", - додає командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 10 січня, українські воїни ліквідували ще 830 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 367 620 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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