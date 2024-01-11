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На Таврическом направлении враг активно наносит авиаудары, на полях сотни уничтоженной техники

Четверг 11 января 2024 11:26
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На Таврическом направлении враг активно наносит авиаудары, на полях сотни уничтоженной техники Фото: на Таврическом направлении враг активно наносит авиаудары, на полях сотни уничтоженной техники (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вторые сутки подряд российские террористы активно наносят авиаудары на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Поля на Авдеевском направлении - сотни единиц подбитой российской техники. Держим оборону. Вторые сутки подряд враг активно наносит авиаудары в операционной зоне ОСУВ Таврия", - пишет Тарнавский.

За прошедшие сутки, 11 декабря, враг:

  • нанес 35 авиаударов;
  • провел 45 боевых столкновений;
  • совершил 591 артобстрел.

Украинские воины ликвидировали 488 россиян, а также уничтожили 45 единиц военной техники, в частности:

  • 4 танка;
  • 7 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • 25 БпЛА;
  • 2 автомобиля.

"Также поражено 2 важных объекта противника", - добавляет командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 10 января, украинские воины ликвидировали еще 830 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 620 военных.

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