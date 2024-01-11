На Таврическом направлении враг активно наносит авиаудары, на полях сотни уничтоженной техники
Вторые сутки подряд российские террористы активно наносят авиаудары на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Поля на Авдеевском направлении - сотни единиц подбитой российской техники. Держим оборону. Вторые сутки подряд враг активно наносит авиаудары в операционной зоне ОСУВ Таврия", - пишет Тарнавский.
За прошедшие сутки, 11 декабря, враг:
- нанес 35 авиаударов;
- провел 45 боевых столкновений;
- совершил 591 артобстрел.
Украинские воины ликвидировали 488 россиян, а также уничтожили 45 единиц военной техники, в частности:
- 4 танка;
- 7 ББМ;
- 4 артсистемы;
- 25 БпЛА;
- 2 автомобиля.
"Также поражено 2 важных объекта противника", - добавляет командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 10 января, украинские воины ликвидировали еще 830 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 620 военных.
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