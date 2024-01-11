Фото: на Таврическом направлении враг активно наносит авиаудары, на полях сотни уничтоженной техники (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вторые сутки подряд российские террористы активно наносят авиаудары на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Поля на Авдеевском направлении - сотни единиц подбитой российской техники. Держим оборону. Вторые сутки подряд враг активно наносит авиаудары в операционной зоне ОСУВ Таврия", - пишет Тарнавский. За прошедшие сутки, 11 декабря, враг: нанес 35 авиаударов;

провел 45 боевых столкновений;

совершил 591 артобстрел. Украинские воины ликвидировали 488 россиян, а также уничтожили 45 единиц военной техники, в частности: 4 танка;

7 ББМ;

4 артсистемы;

25 БпЛА;

2 автомобиля. "Также поражено 2 важных объекта противника", - добавляет командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия". Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 10 января, украинские воины ликвидировали еще 830 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 367 620 военных.