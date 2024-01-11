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Понад 20 ББМ та 830 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Україна, Четвер 11 січня 2024 08:07
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Понад 20 ББМ та 830 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 11 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 11 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків та 22 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 367620 (+830) осіб ліквідовано;
  • танків - 6050 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 11238 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 8699 (+15) од.;
  • РСЗВ - 957 (+1) од.;
  • засоби ППО - 641 (+2) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 од.;
  • крилаті ракети - 1806 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11596 (+21) од.;
  • спеціальна техніка -1337 (+1) од.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 73 бойові сутички. Сили оборони відбили кілька атак на Лиманському напрямі та поблизу Авдіївки на Донеччині. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, українські та російські війська ведуть позиційні бої на кількох напрямках. Росіяни скаржаться, що ЗСУ за допомогою безпілотників не дають їм маневрувати між позиціями на Авдіївському напрямку.

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