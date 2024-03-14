На Таврійському напрямку за добу відбулось більше 50 бойових зіткнень: яка ситуація

Як розповів Тарнавський, обстановка на напрямку напружена, але контрольована. Наші військові продовжують ведення оборонної операції.

Протягом минулої доби, росіяни:

завдали 26 авіаударів;

вчинили 866 обстрілів;

завдали 80 ударів дронами-камікадзе.

Втрати ворога склали 408 осіб. Одного терориста було взято в полон. Також наші воїни знищили 32 одиниці ворожої техніки, у тому ж числі:

1 танк;

9 ББМ;

2 артсистеми;

2 СПГ/АГС;

17 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки.

Зокрема було нейтралізовано 319 БпЛА різних типів.

"Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та 2 бліндажі противника", - додав Тарнавський.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 13 березня, українські воїни ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 427 840 військових.