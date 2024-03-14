На Таврическом направлении за сутки произошло более 50 боевых столкновений: какая ситуация

Как рассказал Тарнавский, обстановка на направлении напряженная, но контролируемая. Наши военные продолжают ведение оборонительной операции.

За прошедшие сутки, россияне:

нанесли 26 авиаударов;

совершили 866 обстрелов;

нанесли 80 ударов дронами-камикадзе.

Потери врага составили 408 человек. Один террорист был взят в плен. Также наши воины уничтожили 32 единицы вражеской техники, в том же числе:

1 танк;

9 ББМ;

2 артсистемы;

2 СПГ/АГС;

17 автомобилей;

1 единица спецтехники.

В частности было нейтрализовано 319 БпЛА различных типов.

"Силы обороны Украины уничтожили также 1 склад боеприпасов и 2 блиндажа противника", - добавил Тарнавский.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 13 марта, украинские воины ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 427 840 военных.