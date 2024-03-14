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На Таврическом направлении за сутки произошло более 50 боевых столкновений: какая ситуация

Фото: на Таврическом направлении за сутки произошло более 50 боевых столкновений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 13 марта, на Таврическом направлении состоялось 56 боевых столкновений. Потери врага в живой силе составили 408 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Как рассказал Тарнавский, обстановка на направлении напряженная, но контролируемая. Наши военные продолжают ведение оборонительной операции. 

За прошедшие сутки, россияне: 

  • нанесли 26 авиаударов; 
  • совершили 866 обстрелов; 
  • нанесли 80 ударов дронами-камикадзе. 

Потери врага составили 408 человек. Один террорист был взят в плен. Также наши воины уничтожили 32 единицы вражеской техники, в том же числе: 

  • 1 танк; 
  • 9 ББМ; 
  • 2 артсистемы; 
  • 2 СПГ/АГС;
  • 17 автомобилей;
  • 1 единица спецтехники.

В частности было нейтрализовано 319 БпЛА различных типов. 

"Силы обороны Украины уничтожили также 1 склад боеприпасов и 2 блиндажа противника", - добавил Тарнавский. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 13 марта, украинские воины  ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 427 840 военных.

 

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