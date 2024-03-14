На Таврическом направлении за сутки произошло более 50 боевых столкновений: какая ситуация
За прошедшие сутки, 13 марта, на Таврическом направлении состоялось 56 боевых столкновений. Потери врага в живой силе составили 408 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Как рассказал Тарнавский, обстановка на направлении напряженная, но контролируемая. Наши военные продолжают ведение оборонительной операции.
За прошедшие сутки, россияне:
- нанесли 26 авиаударов;
- совершили 866 обстрелов;
- нанесли 80 ударов дронами-камикадзе.
Потери врага составили 408 человек. Один террорист был взят в плен. Также наши воины уничтожили 32 единицы вражеской техники, в том же числе:
- 1 танк;
- 9 ББМ;
- 2 артсистемы;
- 2 СПГ/АГС;
- 17 автомобилей;
- 1 единица спецтехники.
В частности было нейтрализовано 319 БпЛА различных типов.
"Силы обороны Украины уничтожили также 1 склад боеприпасов и 2 блиндажа противника", - добавил Тарнавский.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 13 марта, украинские воины ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 427 840 военных.
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