ua en ru
Чт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Таврическом направлении за сутки произошло более 50 боевых столкновений: какая ситуация

Четверг 14 марта 2024 11:39
UA EN RU
На Таврическом направлении за сутки произошло более 50 боевых столкновений: какая ситуация Фото: на Таврическом направлении за сутки произошло более 50 боевых столкновений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 13 марта, на Таврическом направлении состоялось 56 боевых столкновений. Потери врага в живой силе составили 408 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Как рассказал Тарнавский, обстановка на направлении напряженная, но контролируемая. Наши военные продолжают ведение оборонительной операции.

За прошедшие сутки, россияне:

  • нанесли 26 авиаударов;
  • совершили 866 обстрелов;
  • нанесли 80 ударов дронами-камикадзе.

Потери врага составили 408 человек. Один террорист был взят в плен. Также наши воины уничтожили 32 единицы вражеской техники, в том же числе:

  • 1 танк;
  • 9 ББМ;
  • 2 артсистемы;
  • 2 СПГ/АГС;
  • 17 автомобилей;
  • 1 единица спецтехники.

В частности было нейтрализовано 319 БпЛА различных типов.

"Силы обороны Украины уничтожили также 1 склад боеприпасов и 2 блиндажа противника", - добавил Тарнавский.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 13 марта, украинские воины ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 427 840 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Сырский обратился к добровольцам: сделаем все, чтобы каждому нашлось место в соответствии с навыками
Сырский обратился к добровольцам: сделаем все, чтобы каждому нашлось место в соответствии с навыками
DAILY
Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США