Таврійські десантники відбили масовану російську атаку: вражено 8 одиниць бронетехніки (відео)

На штурм позицій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що тримає оборону на Курахівському напрямку, за підтримки 5 танків, виїхали 25 ворожих бронемашин з піхотою.

Досягнути раптовості окупантам не вдалось, адже колони вчасно були виявлені українською аеророзвідкою.

"Окупанти ще далеко на підступах зіткнулись з вогнем артилерії та ударами дронів-камікадзе. Успішно вступили в бій протитанкісти. Надійно спрацювали мінні загородження. Десантники 79 бригади, відбиваючи атаку, спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк. Ще один танк був підбитий. 33 окупанти у ході цього бою загинули. Деякі просто таки вигоріли праведним десантним вогнем. Ще стільки ж росіян зазнали поранень", - розповіли військові.

А вціліла техніка, за словами бригади, давала панічного драпака з поля бою, втікаючи від українських ударних дронів.