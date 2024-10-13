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Таврійські десантники відбили масовану російську атаку: вражено 8 одиниць бронетехніки (відео)

Фото: військові відбили масовану російську атаку (facebook.com usofcom)
Автор: Каріна Левицька

Таврійські десантники вчергове відбили масовану російську атаку. Окупанти йшли на штурм з підтримкою в 30 одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

На штурм позицій 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що тримає оборону на Курахівському напрямку, за підтримки 5 танків, виїхали 25 ворожих бронемашин з піхотою.

Досягнути раптовості окупантам не вдалось, адже колони вчасно були виявлені українською аеророзвідкою.

 

"Окупанти ще далеко на підступах зіткнулись з вогнем артилерії та ударами дронів-камікадзе. Успішно вступили в бій протитанкісти. Надійно спрацювали мінні загородження. Десантники 79 бригади, відбиваючи атаку, спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк. Ще один танк був підбитий. 33 окупанти у ході цього бою загинули. Деякі просто таки вигоріли праведним десантним вогнем. Ще стільки ж росіян зазнали поранень", - розповіли військові.

А вціліла техніка, за словами бригади, давала панічного драпака з поля бою, втікаючи від українських ударних дронів.

Ситуація на фронті 13 жовтня

Сьогодні стало відомо, що росіяни пішли в незвичний штурм на Харківському напрямку, але зазнали значних втрат.

Пізніше українські військові показали, як знищують логістику окупантів на Харківському напрямку.

Крім того, ми писали, що Росія побоялася проводити військові навчання у Чорному морі. Детальніше про причини, в матеріалі РБК-Україна.

Підсумкову інформацію про ситуацію на фронтах можна дізнатись у зведенні Генштабу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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