Росіяни пішли в незвичний штурм на Харківському напрямку, але понесли значні втрати
Росіяни здійснили незвичайний штурм на Харківському напрямку, використавши бронетехніку. Але бійці Нацгвардії все одно зупинили окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.
"Противник ризикнув піти у зухвалий штурм на Харківському напрямку, але не вийшло. Бронетехніку на цій ділянці фронту росіяни використовують не часто. Цього разу пішли вперед під прикриттям БМП", - розповів він.
За словами генерала, аеророзвідники бригади "Спартан" миттєво відреагували та влучними ударами FPV-дронів та скидами зупинили окупантів.
Втрати РФ на Харківському напрямку
Протягом цієї доби гвардійці по лінії фронту знищили:
- 1 танк;
- 4 БМП;
- 8 од. автомобільної техніки;
- 2 склади БК;
- 2 БПЛА.
Ситуація на фронті
На фронті за минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень. Росіяни активно штурмують відразу на кількох напрямках.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти в Україні нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Донецька та Роботиного. Воїни ЗСУ тримають оборону на Покровському напрямку.
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