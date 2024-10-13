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Таврические десантники отбили массовую российскую атаку: поражены 8 единиц бронетехники (видео)

Фото: военные отразили массированную российскую атаку (facebook.com usofcom)
Автор: Карина Левицкая

Таврические десантники в очередной раз отразили массированную российскую атаку. Оккупанты шли на штурм с поддержкой в 30 единиц бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

На штурм позиций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, держащей оборону на Кураховском направлении, при поддержке 5 танков, выехали 25 вражеских бронемашин с пехотой.

Достичь внезапности оккупантам не удалось, ведь колонны вовремя были обнаружены украинской аэроразведкой.

"Оккупанты еще далеко на подступах столкнулись с огнем артиллерии и ударами дронов-камикадзе. Успешно вступили в бой противотанкисты. Надежно сработали минные заграждения. Десантники 79 бригады, отражая атаку, сожгли 7 бронемашин с пехотой и 1 танк. Еще один танк был подбит. 33 оккупанта в ходе этого боя погибли. Некоторые просто таки выгорели праведным десантным огнем. Еще столько же россиян получили ранения", - рассказали военные.

А уцелела техника, по словам бригады, давала панического драпака с поля боя, убегая от украинских ударных дронов.

Ситуация на фронте 13 октября

Сегодня стало известно, что россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли значительные потери.

Позже украинские военные показали, как уничтожают логистику оккупантов на Харьковском направлении.

Кроме того, мы писали, что Россия побоялась проводить военные учения в Черном море. Детальнее о причинах, в материале РБК-Украина.

Итоговую информацию о ситуации на фронтах можно узнать в возведении Генштаба.

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