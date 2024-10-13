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Росія побоялася проводити військові навчання у Чорному морі, - британська розвідка

Москва, Неділя 13 жовтня 2024 15:20
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Росія побоялася проводити військові навчання у Чорному морі, - британська розвідка Фото: РФ провела перші за два роки морські навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у вересні організувала перші за два роки морські навчання. Але Москва побоялася проводити навчання у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

З 10 до 16 вересня російський флот провів масштабні стратегічні навчання "Океан-24". Навчання були проведені після дворічної паузи.

До вторгнення в Україні у 2022 році Росія проводила щорічні навчання за участю всіх своїх збройних сил, але останні були скасовані через війну в Україні.

Британська розвідка вважає, що навчання "Океан-24" були спробою РФ продемонструвати потенціал і спроможність, незважаючи на війну. РосЗМІ стверджують, що у навчаннях взяли участь понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 транспортних засобів і 90 тисяч солдатів. Навчання проводилися у Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах.

У Міноборони Британії вважають, що Росія сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі є лише близько 300 кораблів, готових взяти участь у навчання.

"У Чорному морі не було жодної активності "Океан-2024", найімовірніше, через атаки з боку України в перших шести місяцях 2024 року", - йдеться у зведенні.

Втрати російського флоту

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила 28 військових кораблів, а також один підводний човен.

Українські захисники зменшують російський флот у Чорному та Азовському морях завдяки морським дронам та вогневим засобам вітчизняного виробництва. Зокрема, у квітні 2022 року українським військовим вдалося потопити ракетний крейсер "Москва". Він був флагманом Чорноморського флоту РФ.

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