Росія побоялася проводити військові навчання у Чорному морі, - британська розвідка

Росія у вересні організувала перші за два роки морські навчання. Але Москва побоялася проводити навчання у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

З 10 до 16 вересня російський флот провів масштабні стратегічні навчання "Океан-24". Навчання були проведені після дворічної паузи.

До вторгнення в Україні у 2022 році Росія проводила щорічні навчання за участю всіх своїх збройних сил, але останні були скасовані через війну в Україні.

Британська розвідка вважає, що навчання "Океан-24" були спробою РФ продемонструвати потенціал і спроможність, незважаючи на війну. РосЗМІ стверджують, що у навчаннях взяли участь понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 транспортних засобів і 90 тисяч солдатів. Навчання проводилися у Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах.

У Міноборони Британії вважають, що Росія сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі є лише близько 300 кораблів, готових взяти участь у навчання.

"У Чорному морі не було жодної активності "Океан-2024", найімовірніше, через атаки з боку України в перших шести місяцях 2024 року", - йдеться у зведенні.