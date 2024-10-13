Українські військові показали, як знищують логістику окупантів на Харківському напрямку

Українські військові знищують логістику російських окупантів на Харківському напрямку. Особливо це стосується техніки, яка перевозить піхоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

"Знищення ворожої логістики - одні з найважливіших операцій на полі бою. Окупанти намагаються переміщувати боєкомплект та особовий склад вночі, проте БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади на цілодобовому спостереженні", - йдеться у повідомленні. Зокрема, аеророзвідка помітила рух ворожих вантажівок та передала координати артилерійським підрозділам. "Кількома пострілами гармат вдалося зупинити рух ворожого "Урала". Довершили справу пілоти FPV-дронів", - зазначають в ОТУ "Харків". Нічні FPV-дрони також вполювали ворожу "буханку", яка перевозила піхоту. "Почувши звук дрона, окупанти спробували втекти, але безуспішно - російська піхота разом з транспортом була знищена", - додали військові.