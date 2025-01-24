У Татарстані збільшили виплати за участь у війні проти України, - ISW

Виплати військовим РФ у війні проти України

Російська влада постійно залучає військових та в'язнів на війну проти України на контрактній основі.

Так, Кремль залучив до війни в Україні 180 тисяч ув'язнених.

Наприкінці грудня 2024 року прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін скасував одноразові виплати для ув’язнених. Згідно з документом, виплати не отримають ті, хто уклав контракти з Міноборони РФ.

Раніше Володимир Путін подвоїв виплати військовослужбовцям Росгвардії за участь у війні проти України.

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