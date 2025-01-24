В Татарстане увеличили выплаты за участие в войне против Украины, - ISW

Выплаты военным РФ в войне против Украины

Российские власти постоянно привлекают военных и заключенных на войну против Украины на контрактной основе.

Так, Кремль привлек к войне в Украине 180 тысяч заключенных.

В конце декабря 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин отменил единовременные выплаты для заключенных. Согласно документу, выплаты не получат те, кто заключил контракты с Минобороны РФ.

Ранее Владимир Путин удвоил выплаты военнослужащим Росгвардии за участие в войне против Украины.

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