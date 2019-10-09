Тарифы на отопление в Киеве планируют повысить на 30%

Предложение уже прошло открытое обсуждение
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предлагает повысить тарифы на производство тепловой энергии для нужд населения с 1 января 2020 года на 29,64%. Об этом сообщается на сайте компании.
По информации КП, предлагается установить тариф на производство тепловой энергии на уровне 1 250,01 грн/Гкал, при том, что сейчас действует тариф 964,19 грн/Гкал.
Кроме того, предлагается повысить тарифы:
kte.kmda.gov.ua
Согласно информации на сайте "Киевтеплоэнерго", проект изменений в тарифы на производство тепловой энергии уже прошли открытое обсуждение.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 3,4% цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в сентябре 2019 года. В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена почти на 28%.
Как сообщало РБК-Украина, тариф "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для жителей Киева с 1 января 2019 года вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.