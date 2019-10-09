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Тарифи на опалення в Києві планують підвищити на 30%

Новини » Економіка    09.10.2019 - 14:53
Тарифи на опалення в Києві планують підвищити на 30%
Фото: лічильник тепла (УНІАН)

Пропозиція вже пройшла відкрите обговорення

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пропонує підвищити тарифи на виробництво теплової енергії для потреб населення з 1 січня 2020 року на 29,64%. Про це повідомляється на сайті компанії.

За інформацією КП, пропонується встановити тариф на виробництво теплової енергії на рівні 1 250,01 грн/Гкал, при тому, що зараз діє тариф 964,19 грн/Гкал.

Крім того, пропонується підвищити тарифи:

  • для релігійних організацій - на 43,04% з 985,02 грн/Гкал до 1 408,95 грн/Гкал.
  • для бюджетних установ - на 17,33% з 984,67 грн/Гкал до 1 155,35 грн/Гкал.
  • для інших споживачів - на 18,79% з 984,67 грн/Гкал до 1 168,99 грн/Гкал.

Тарифи на опалення в Києві планують підвищити на 30%

kte.kmda.gov.ua

Згідно з інформацією на сайті "Київтеплоенерго", проект змін до тарифів на виробництво теплової енергії вже пройшли відкрите обговорення.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизив на 3,4% ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка буде діяти у вересні 2019 року. Загалом з квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знижена майже на 28%.

Як повідомляло РБК-Україна, тариф "Київтеплоенерго" на виробництво тепла для мешканців Києва з 1 січня 2019 року виріс на 22,7%. Для релігійних організацій тариф підвищено на 105,8%. Однак для бюджетних організацій тариф знижено на 17,1%, для інших на 17,1%.

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