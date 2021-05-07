Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год

Средние цены на жилье , воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за апрель 2021 года выросли на 0,4%. Однако за последний год тарифы поднялись на 26,5%.

По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за апрель выросли на 1,1% (за год - на 5,6%), на водоснабжение - не изменились (за год - выросли на 11,5%), на канализацию - не изменились (за год - выросли на 18,7%), на содержание жилья и придомовых территорий - не изменились (за год - выросли на 2,4%), на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%), на природный газ выросли на 2,3 (за год - выросли на 89,9%),

Отопление и горячая вода подешевели за апрель на 1,5%, однако за год тарифы выросли на 14,8%.