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Начисления за коммуналку за год выросли на 40%

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 15:01
Начисления за коммуналку за год выросли на 40% Фото: платежки выросли за год на 40% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в феврале 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 24,9 млрд (91,3% начисленных за этот период сумм).

Начисления за коммуналку за год выросли на 40%

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2021 года составила 82,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (81 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 28 февраля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 34,2 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 8,0 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,0 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

По данным опроса КМИС, две трети (64,7%) украинцев заявили, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 по сравнению с декабрем 2020 года выросла. Говорят, что почти не изменилась, 19,6% респондентов.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов 2021 году.

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