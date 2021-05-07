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Инфляция в Украине немного замедлилась: что подорожало в апреле

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 15:00
Инфляция в Украине немного замедлилась: что подорожало в апреле Фото: цены на продукты за месяц выросли на 1,2% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросли на 0,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к апрелю 2020 года) инфляция замедлилась до 8,4% (с 8,5% в марте).

Инфляция в Украине немного замедлилась: что подорожало в апреле

Продукты питания в Украине за апрель подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали: подсолнечное масло - на 10,0%, сахар - на 5,0%, хлеб - на 1,3%, мясо и мясопродукты - на 1,3%.

Инфляция в Украине немного замедлилась: что подорожало в апреле

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, на одежду и обувь - на 0,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,4%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,9%, транспорт подорожал на 0,6%, цены на связь выросли на 0,1%, на отдых и культуру выросли на 0,1%, образование подорожало на 0,3%, рестораны и гостиницы подорожали на 0,6%.

Инфляция в Украине немного замедлилась: что подорожало в апреле

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в апреле ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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