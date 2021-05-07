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Тарифи на комуналку: як зросли ціни за останній рік

Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за квітень 2021 року зросли на 0,4%. Однак за останній рік тарифи піднялися на 26,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за квітень зросли на 1,1% (за рік - на 5,6%), на водопостачання - не змінилися (за рік зросли на 11,5%), на каналізацію - не змінилися (за рік зросли на 18,7%), на утримання житла і прибудинкових територій - не змінилися (за рік зросли на 2,4%), на електроенергію - не змінилися (за рік зросли на 36,6%), на природний газ зросли на 2,3 (за рік зросли на 89,9%),

Опалення та гаряча вода подешевшали за квітень на 1,5%, проте за рік тарифи зросли на 14,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у квітні 2021 року порівняно з березнем зросли на 0,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,8%. У річному вимірі (до квітня 2020 року) інфляція сповільнилася до 8,4% (з 8,5% у березні).

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2021 року склали 27,3 млрд грн, на 39,3% більше, ніж у лютому минулого року (19,6 млрд грн).

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