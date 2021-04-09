Тарифы на коммуналку: как изменились стоимость за последний год

Средние цены на жилье , воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за март 2021 года не изменились. Однако за последний год тарифы поднялись на 22,0%.

По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за март выросли на 0,8% (за год - на 4,5%), на водоснабжение - не изменились (за год - выросли на 11,7%), на канализацию - не изменились (за год - выросли на 19,2%), на содержание жилья и придомовых территорий - не изменились (за год - выросли на 2,4%), на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%), на природный газ не изменились (за год - выросли на 63,6%),

Отопление и горячая вода подешевели за март на 0,9%, однако за год тарифы выросли на 10,4%.

