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Коммунальные тарифы: как изменились цены за последний год

Новина українською → Киев, Вторник 09 марта 2021 15:45
Коммунальные тарифы: как изменились цены за последний год Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за февраль 2021 года снизились на 1,8%. При этом за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) тарифы поднялись на 18,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за февраль выросли на 0,7% (за год - на 4,0%), на водоснабжение - на 0,1% (за год - на 14,1%), на канализацию - на 0,2% (за год - на 21,6%), на содержание жилья и придомовых территорий - на 1,2% (за год - 4,1 %), на электроэнергию - не изменились (за год выросли на 36,6%), на отопление и горячую воду - на 0,5% (за год - на 5,6%).

Природный газ в феврале подешевел на 6,6%, однако его цена по сравнению с февралем 2020 года выросла на 44,6%.

Коммунальные тарифы: как изменились цены за последний год

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд грн).

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависящих от него услуг ЖКХ).

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