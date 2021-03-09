Коммунальные тарифы: как изменились цены за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за февраль 2021 года снизились на 1,8%. При этом за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) тарифы поднялись на 18,6%.

По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за февраль выросли на 0,7% (за год - на 4,0%), на водоснабжение - на 0,1% (за год - на 14,1%), на канализацию - на 0,2% (за год - на 21,6%), на содержание жилья и придомовых территорий - на 1,2% (за год - 4,1 %), на электроэнергию - не изменились (за год выросли на 36,6%), на отопление и горячую воду - на 0,5% (за год - на 5,6%).

Природный газ в феврале подешевел на 6,6%, однако его цена по сравнению с февралем 2020 года выросла на 44,6%.