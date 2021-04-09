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Тарифи на комуналку: як змінилася варість за останній рік вартість

Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за березень 2021 року не змінилися. Однак за останній рік тарифи піднялися на 22,0%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за березень зросли на 0,8% (за рік - на 4,5%), на водопостачання - не змінилися (за рік зросли на 11,7%), на каналізацію - не змінилися (за рік зросли на 19,2%), на утримання житла і прибудинкових територій - не змінилися (за рік зросли на 2,4%), на електроенергію - не змінилися (за рік зросли на 36,6%), на природний газ не змінилися (за рік зросли на 63,6%),

Опалення і гаряча вода подешевшали за березень на 0,9%, проте за рік тарифи зросли на 10,4%

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2021 року склали 27,3 млрд грн, що на 39,3% більше, ніж у лютому минулого року (19,6 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2021 року у порівнянні з лютим, виросли на 1,7%. У річному вимірі (до березня 2020 року) інфляція прискорилася до 8,5% (з 7,5% у лютому).

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Новини України тарифиЖКХДержавна служба статистики
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