Тарифи на воду в Україні можуть підвищити: в уряді готують рішення

Проєктом пропонується залишити рекомендації уряду не підвищувати тарифи на воду та водопостачання та застосовувати їх до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Такі рекомендації містить постанова від 29 квітня 2022 року № 502.

Водночас, у разі ухвалення рішення про незмінність тарифів пропонується відшкодовувати компаніям різницю між розмірами тарифів з місцевого бюджету.

Як зазначається в обґрунтуванні проєкту, одним з наслідків цього рішенням може стати "зміна вартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення", що матиме негативний ефект для споживачів.

У пояснювальній записці наголошується, що рішення про встановлення тарифів на комунальні послуги може прийматися лише уповноваженими органами - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) або органами місцевого самоврядування.

Мораторій

У проєкті зазначається, що згідно з ухваленим у липні 2022 року законом № 2479-ІХ протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після забороняється підвищувати тарифи на:

послуги з розподілу природного газу для побутових споживачів;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;

послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення.

Щодо централізованого водопостачання та централізованого водовідведення мораторій не діє.