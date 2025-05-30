Тарифы на воду в Украине могут повысить: в правительстве готовят решение

Министерство развития общин и территорий Украины предлагает внести изменения в рекомендации правительства по тарифам на воду и водоснабжение. Это может привести к повышению тарифов для населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабинета министров, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.
Проектом предлагается оставить рекомендации правительства не повышать тарифы на воду и водоснабжение и применять их к потребителю (населению) на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года. Такие рекомендации содержит постановление от 29 апреля 2022 года № 502.
В то же время, в случае принятия решения о неизменности тарифов предлагается возмещать компаниям разницу между размерами тарифов из местного бюджета.
Как отмечается в обосновании проекта, одним из последствий этого решения может стать "изменение стоимости услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу", что будет иметь негативный эффект для потребителей.
В пояснительной записке отмечается, что решение об установлении тарифов на коммунальные услуги может приниматься только уполномоченными органами - Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) или органами местного самоуправления.
В проекте отмечается, что согласно принятому в июле 2022 года закону № 2479-ІХ в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после запрещается повышать тарифы на:
Относительно централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода мораторий не действует.
Напомним, НКРЭКУ в 2023 году инициировала повышение тарифов на холодную воду для населения. Такой шаг резко раскритиковал президент Владимир Зеленский, после чего решение отменили.
Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматривать не будут. Повышение возможно с 2026 года.
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