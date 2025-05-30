Тарифы на воду в Украине могут повысить: в правительстве готовят решение

Проектом предлагается оставить рекомендации правительства не повышать тарифы на воду и водоснабжение и применять их к потребителю (населению) на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года. Такие рекомендации содержит постановление от 29 апреля 2022 года № 502.

В то же время, в случае принятия решения о неизменности тарифов предлагается возмещать компаниям разницу между размерами тарифов из местного бюджета.

Как отмечается в обосновании проекта, одним из последствий этого решения может стать "изменение стоимости услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу", что будет иметь негативный эффект для потребителей.

В пояснительной записке отмечается, что решение об установлении тарифов на коммунальные услуги может приниматься только уполномоченными органами - Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) или органами местного самоуправления.

Мораторий

В проекте отмечается, что согласно принятому в июле 2022 года закону № 2479-ІХ в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после запрещается повышать тарифы на:

услуги по распределению природного газа для бытовых потребителей;

тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку) для населения;

услуги по поставке тепловой энергии для населения и поставки горячей воды для населения.

Относительно централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода мораторий не действует.