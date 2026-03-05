Тарифи Трампа коштуватимуть уряду США мільйони: суд ухвалив рішення

Суддя торгового суду США зобов’язав уряд країни розпочати виплату компенсацій імпортерам за тарифи часів адміністрації президента США Дональда Трампа, які раніше були визнані незаконними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Позиція суду щодо виплат

За інформацією видання, суддя Річард Ітон наголосив, що повернення коштів не має бути складним процесом для державних органів.

Під час засідання він зазначив, що механізм відшкодування вже відпрацьований роками.

"Митниця знає, як це робити. Вони роблять це щодня. Вони ліквідують заявки та повертають кошти", - заявив Ітон, додавши, що відомство здатне просто запрограмувати свою систему на автоматичну видачу компенсацій.

Складність для митної служби

Попри позицію судді, представники Митної та прикордонної служби США називають масштаб робіт "безпрецедентним". Через величезну кількість товарних позицій виконання наказу може затягнутися.

Колишній посадовець Міністерства торгівлі Раян Маджерус заувачив, що уряд може спробувати відтермінувати процес.

"Уряд може оскаржити обсяг наказу або, як мінімум, попросити більше часу, щоб митниця США могла виконати те, що, безсумнівно, буде монументальним завданням", - заявив Раян Маджерус.

Очікування бізнесу

Найбільше від рішення суду залежать малі підприємства, для яких тривалі юридичні процедури є занадто дорогими.

Юристи наголошують, що держава має максимально спростити процедуру повернення грошей.

"Не повинно бути жодних перешкод для видачі відшкодувань митною та прикордонною службою США", - підкреслив торговий адвокат Джордж Таттл.