Тарифи Трампа коштуватимуть уряду США мільйони: суд ухвалив рішення
Суддя торгового суду США зобов’язав уряд країни розпочати виплату компенсацій імпортерам за тарифи часів адміністрації президента США Дональда Трампа, які раніше були визнані незаконними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Позиція суду щодо виплат
За інформацією видання, суддя Річард Ітон наголосив, що повернення коштів не має бути складним процесом для державних органів.
Під час засідання він зазначив, що механізм відшкодування вже відпрацьований роками.
"Митниця знає, як це робити. Вони роблять це щодня. Вони ліквідують заявки та повертають кошти", - заявив Ітон, додавши, що відомство здатне просто запрограмувати свою систему на автоматичну видачу компенсацій.
Складність для митної служби
Попри позицію судді, представники Митної та прикордонної служби США називають масштаб робіт "безпрецедентним". Через величезну кількість товарних позицій виконання наказу може затягнутися.
Колишній посадовець Міністерства торгівлі Раян Маджерус заувачив, що уряд може спробувати відтермінувати процес.
"Уряд може оскаржити обсяг наказу або, як мінімум, попросити більше часу, щоб митниця США могла виконати те, що, безсумнівно, буде монументальним завданням", - заявив Раян Маджерус.
Очікування бізнесу
Найбільше від рішення суду залежать малі підприємства, для яких тривалі юридичні процедури є занадто дорогими.
Юристи наголошують, що держава має максимально спростити процедуру повернення грошей.
"Не повинно бути жодних перешкод для видачі відшкодувань митною та прикордонною службою США", - підкреслив торговий адвокат Джордж Таттл.
Тарифна політика Трампа
Нагадаємо, нещодавно Верховний суд США ухвалив історичне рішення, яким скасував ключові тарифи часів Дональда Трампа. Суд визнав, що адміністрація перевищила свої повноваження при їх запровадженні.
Раніше Трамп активно використовував механізм мит як інструмент зовнішнього тиску. Зокрема, він дозволив вводити тарифи проти країн, які, на його думку, маніпулювали валютою або створювали торгові бар'єри для США.
Крім того, під обмеження потрапили навіть найближчі партнери Вашингтона. Президент оголошував мита проти союзників, обґрунтовуючи це захистом національної безпеки та інтересів американських виробників.
Попри судові позови та критику, Дональд Трамп продовжував наполягати на своїй стратегії та навіть оголошував про нове підвищення тарифів, що врешті-решт призвело до масштабних юридичних розглядів у торгових судах.