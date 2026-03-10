UA

Тарифи на тепло не зміняться? Кабмін ухвалив рішення про пільгові ціни на газ

17:07 10.03.2026 Вт
2 хв
В оселях українців, лікарнях та освітніх закладах й далі буде тепло
aimg Валерій Ульяненко
Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)

Кабінет міністрів України подовжив дію пільгових цін на газ для підприємств теплопостачання до 30 вересня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Читайте також: Зростання цін на пальне: Кабмін готує допомогу українцям, але не всім

Таким чином, котельні та теплоенерго отримуватимуть природний газ за фіксованою, а не ринковою ціною. Вони зможуть працювати стабільно, а в оселях українців, лікарнях та школах й надалі будуть тепло та гаряча вода.

"Зима була холоднішою, ніж очікувалося. Підприємства використали більше газу, ніж передбачали договори. Тому уряд також збільшив фіксовані обсяги газу на березень - до 10% для потреб населення та бюджетних установ. Додатковий обсяг дозволить теплокомуненерго стабільно працювати без ризику зупинок", - йдеться у заяві.

Свириденко зазначила, що для коригування обсягів підприємствам необхідно до 16 березня звернутися до "Нафтогазу".

"В умовах постійних російських атак на теплогенеруючі об’єкти держава забезпечує стабільну роботу системи теплопостачання. Підприємства зможуть безперебійно завершити цей опалювальний сезон та готуватися до наступного", - наголосила прем'єр.

Нагадаємо, у 2026 році опалювальний сезон в Україні завершиться не за графіком, а з огляду на температуру за вікном. Через денне потепління до +15°C у низці обласних центрів теплоенерго почали коригувати роботу котелень.

РБК-Україна раніше писало про рішення уряду перерахувати комунальні платіжки українцям, які через російські обстріли залишалися без опалення, води чи інших послуг. За дні, коли послуги були відсутні або надавалися неякісно, плату нараховувати не будуть.

Зокрема у Миколаєві перерахунки проведуть за весь поточний опалювальний сезон для 10 будинків, які постраждали від обстрілів, а також одного будинку після вибуху газу.

