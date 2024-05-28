Тарифи, субсидії та пенсії в Україні: чи чекати на зміни з 1 червня

У червні подорожчає електроенергія для бізнесу, але й побутовим споживачам треба готуватися до підвищення тарифів найближчим часом. Окремі категорії отримувачів субсидій протягом наступного місяця мають звернутися до ПФУ за продовженням допомоги. Працюючі пенсіонери отримають доплати "заднім числом" після весняного перерахунку.

Докладніше про ситуацію з тарифами ЖКГ, субсидіями та пенсіями в червні – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст:

Тарифи зростуть? Вартість світла та інших комунальних послуг у червні

Комунальні тарифи для українців можуть зрости наступного місяця. Зокрема вже ухвалене рішення про подорожчання електроенергії для непобутових споживачів.

Електроенергія

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила максимальні граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня 2024.

Підвищення вартості електроенергії для населення стало топ-темою обговорень останніми тижнями. Причиною є критична ситуація в енергосистемі України після ворожих атак.

Очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що рішення про підвищення тарифів може бути ухвалене до кінця травня.

Розглядають нову ціну на рівні 3,5-4 грн/кВт-год. Крім того, є ймовірність запровадження диференційованого тарифу за різними обсягами споживання.

Більше про ситуацію з тарифами на електроенергію, коли та на скільки може здорожчати вартість, йдеться в окремому матеріалі РБК-Україна.

Наразі в Україні діє єдиний тариф для побутових споживачів – 2,64 грн/кВт-год. Його встановили рівно рік тому також з метою подолання наслідків обстрілів енергетичної інфраструктури. До підвищення у 2023 році українці платили за спожиту електроенергію за диференційованим тарифом: до 250 кВт – 1,44 грн/кВт-год, понад цей обсяг – 1,68 грн/кВт-год.

Водопостачання

Тарифи на холодне водопостачання та водовідведення у більшості міст України не змінювалися ще з "довоєнних" часів, хоча в НКРЕКП неодноразово намагалися ухвалити нові ціни. Необхідність збільшення тарифу водоканали обґрунтовували зростанням вартості електроенергії, здорожчанням реагентів тощо.

Вчергове підвищити вартість водопостачання у великих містах планували з 1 квітня 2024, однак рішення так і не ухвалили. При цьому у низці міст ціни все ж зростають за узгодженням місцевої влади (здебільшого у селах та невеликих містах).

Так, в Ізмаїлі з 1 червня централізоване водопостачання подорожчає на 9,5 грн – до 28,1 грн/куб.м. Тариф на централізоване водовідведення збільшиться з 21 до 33,80 грн/куб.м. У Звягелі від початку літа платитимуть за воду та стоки 56 грн/куб.м (раніше 44,17 грн).

Газопостачання

Найбільший постачальник газу для побутових споживачів "Нафтогаз" продовжив термін дії тарифу "Фіксований" до 30 квітня 2025 року, керуючись мораторієм уряду на підвищення вартості окремих послуг ЖКГ.

Таким чином, ціна від "Нафтогазу" для населення залишатиметься на рівні 7,96 грн/куб.м з ПДВ. Інші постачальники встановлюють вартість у межах 7,7-9,9 грн/куб.м.

Чому субсидія влітку може бути "нульовою"

Влітку українці отримуватимуть субсидію на неопалювальний період. Для більшості домогосподарств грошова компенсація на оплату послуг ЖКГ була перерахована автоматично, але могла стати "нульовою".

Оскільки з травня по жовтень не потрібно сплачувати за опалення, то зменшилася різниця між вартістю послуг ЖКГ і сумою обов'язкового платежу, за якою призначається допомога.

Якщо за результатами проведеного розрахунку різниця має нульове або від’ємне значення, субсидія складає 0,00 грн.

Це означає, що розміри сум за послуги ЖКГ не перевищують розмір обов’язкового платежу.

При цьому з настанням опалювального періоду ця різниця з'явиться і субсидію знов виплачуватимуть.

Зазначимо, обов'язковий платіж для кожної сім’ї визначається індивідуально і залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства.

Встигніть за місяць. Кому потрібно переоформити субсидію

З червня 2024 відновлюється загальний порядок призначення житлових субсидій та пільг.

Таким чином, домогосподарствам, які отримували грошову компенсацію на оплату комуналки за окремим механізмом на час дії воєнного стану (Постанова Кабміну №215 від 7 березня 2022), потрібно впродовж місяця звернутися до ПФУ для продовження виплат – до 1 липня 2024.

Йдеться про субсидіантів, які відповідають всім нижчезазначеним критеріям одночасно:

були отримувачами житлової субсидії або пільги станом на 24 лютого 2022;

отримують житлову субсидію або пільгу по теперішній час;

проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку війни не звертались до органів соцзахисту чи ПФУ за перепризначенням субсидії або пільги.

Крім того, потрібно звернутися за призначенням субсидії потрібно й іншим категоріям, якщо:

житлове приміщення орендоване;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

відбулися зміни у складі домогосподарства.

Якщо документи на субсидію будуть подані протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (до 1 липня 2024), субсидію все одно призначать з початку такого сезону.

Подати заяву та декларацію про доходи для перепризначення субсидії можна в сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах, місцевих органах влади, або онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

Пенсії з доплатою. Хто отримає підвищені виплати в червні

Працюючим пенсіонерам з 1 квітня зробили перерахунок, однак через особливості подання звітності виплати будуть нараховані "заднім числом" у червні.

Як зазначали раніше у ПФУ, фактичний перерахунок відбудеться після надходження інформації про сплату Єдиного внеску за І квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (ці звіти приймали до 10 травня).

Таким чином, у червні працюючі пенсіонери отримають збільшені суми пенсійних виплат та компенсацію за попередні 2 місяці.

Перерахунок стосується тільки тих осіб, які мають понад 24 місяці стажу після попереднього перерахунку або досягнення права на отримання пенсії за віком.

Розмір доплати визначається індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати, з якої обчислюється пенсія.

Також важливим нюансом є те, що підвищення може обчислюватись із того заробітку, з якого нараховано пенсію при її призначенні. Або ж враховується заробіток, який людина одержувала, працюючи вже після призначення пенсії.

Особисто звертатися до ПФУ для проведення перерахунку немає потреби: він відбувається автоматично.

При підготовці використовувалися: повідомлення порталу Пенсійного фонду, інформація Урядового порталу, публікації "Суспільне", заява міністра енергетики Германа Галущенка.