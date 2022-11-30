Тарифи, пенсії, субсидії: що зміниться з 1 грудня

Прожитковий мінімум

Планове збільшення розміру прожиткового мінімуму передбачено держбюджетом 2022. Середній показник зросте на 81 грн і становитиме 2589 грн на особу (замість 2508 грн з 1 липня).

Для різних соціальних та демографічних груп прожитковий мінімум з 1 грудня буде таким:

діти до 6 років – 2272 грн;

діти 6-18 років – 2833 грн;

працездатні повнолітні громадяни – 2684 грн;

особи, які втратили працездатність – 2093 грн.

Прожитковий мінімум є базовим державним стандартом, від якого залежать розміри соціальних виплат: пенсії, допомога по безробіттю, інвалідності, аліменти та ін.

Варто зазначити, що згідно з ухваленим бюджетом на 2023 рік, прожитковий мінімум залишиться без змін протягом усього року.

Пенсії

На підставі зміни прожиткового мінімуму у грудні відбудеться плановий перерахунок пенсій. Зросте розмір наступних виплат:

мінімальної та максимальної пенсії за віком - 2093 грн та 20930 грн відповідно;

мінімальної пенсії шахтарів - 6279 грн;

мінімальної пенсії сім'ям військовослужбовців при втраті годувальника – 4186 грн;

мінімальної пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;

доплати за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів;

надбавки донорам, підвищення ветеранам, жертвам нацистських репресій та ін.

пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, розмір підвищення кожного пенсіонера визначається індивідуально. Перерахунок здійснюється автоматично без звернення громадян.

Крім того, з 1 грудня передбачено підвищення пенсій непрацюючим особам до 70 років із повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків). Мінімальна виплата для даної категорії пенсіонерів з 1 грудня 2022 складе 2500 грн.

Тим, хто має меншу тривалість страхового стажу, доплата встановлюється пропорційно до наявного страхового стажу.

Субсидії

Починаючи з грудня 2022 призначення та виплати субсидій на оплату послуг ЖКГ проводитиме Пенсійний фонд України замість органів соцзахисту населення.

Водночас для отримувачів субсидій та пільг нічого не зміниться. Передача повноважень від однієї структури до іншої відбулася в електронному режимі без участі громадян.

Завдяки IT-системі ПФУ новий механізм дає можливість громадянам подавати документи на призначення субсидії та пільг у будь-якій точці України незалежно від місця реєстрації.

Громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 15% сукупного доходу домогосподарства, з 1 грудня 2022 можуть звертатися із заявою на отримання субсидії до:

Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до уповноважених посадових осіб місцевих органів влади;

сервісних центрів Пенсійного фонду (особистий прийом чи поштою).

Також документи можна подати в електронному вигляді:

на порталі Дія;

через електронний кабінет користувача на порталі ПФУ;

на сайті Міністерства соціальної політики України.

Українці, яким раніше було призначено субсидію, продовжать отримувати виплати через "Укрпошту" або на свої банківські рахунки. Відкривати нові рахунки не потрібно.

Тарифи ЖКГ

Основні тарифи на оплату комунальних послуг зафіксовано на період війни. Верховна рада запровадила мораторій на підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду. Ціна на електроенергію для побутових споживачів також залишиться незмінною щонайменше до закінчення опалювального сезону.

Тарифи на газ

Вартість послуг газопостачання для побутових споживачів залишиться на рівні цін до 24 лютого 2022 року. Якщо у домогосподарства укладено річний контракт, встановлений у ньому тариф діятиме весь період воєнного стану та ще 6 місяців після.

Тариф найбільшого постачальника газу для населення "Нафтогаз України" зберігається на рівні 7,96 грн/куб.

Тарифи на розподіл газу операторів ГРС також не підлягають збільшенню.

Тарифи на опалення

Ціни на газ для виробників тепла (ТЕС) зафіксовано до 30 квітня 2023 року. "Нафтогаз" продаватиме газ промисловим споживачам за фіксованою ціною. Це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду для населення.

Тарифи на воду

Тарифи на воду відрізняються залежно від регіону, але вони також залишаються незмінними. Ціни на воду (водопостачання+водовідведення) у містах:

Київ – 30,384 грн/куб.м;

Дніпро – 31,36 грн/куб.м;

Вінниця – 25,62 грн/куб.м;

Запоріжжя – 28,36 грн/куб.м;

Черкаси – 27,64 грн/куб.м;

Харків – 24,51 грн/куб.м;

Одеса – 35,16 грн/куб.м;

Львів – 25,88 грн/куб.м.

Тарифи на світло

Пільгова вартість на електроенергію для побутових споживачів збережеться як мінімум до 31 березня 2023 року:

1,44 грн/кВт*година - якщо домогосподарство споживає до 250 кВт*год на місяць;

1,68 грн/кВт*година – при споживанні від 250 кВт*год на місяць;

1,68 грн/кВт*година - тариф для гуртожитків, юросіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій.

Виплати переселенцям

28 листопада Міністерство реінтеграції опублікувало оновлений перелік громад у районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що знаходяться в оточенні.

До нього увійшло всього 325 громад у 9 областях: Донецька (66), Харківська (56), Дніпропетровська (10), Луганська (37), Запорізька (62), Херсонська (45), Миколаївська (26), Сумська (19), Чернігівська (4).

Мешканці цих територій можуть розраховувати на щомісячну грошову допомогу від держави у розмірі 2000 - 3000 грн.

Скорочення комендантської години

З 1 грудня на території Миколаївської області комендантська година скорочується на 3 години. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 (раніше з 22:00 до 06:00).

Також голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив про зняття введеної ще у березні заборони на продаж спиртних напоїв громадянам, окрім військових та спецслужб.

Водночас у Києві поки що не планують послаблювати комендантську годину. Про це повідомив у нещодавньому інтерв'ю РБК-Україна міський голова Віталій Кличко.

За словами мера Києва, рішення про зміну тривалості комендантської години приймає міська влада, враховуючи рекомендації військових.