ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні змінили процедуру призначення субсидій: як подати заяву

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 23 вересня 2022 13:55
В Україні змінили процедуру призначення субсидій: як подати заяву Фото: субсидії в Україні призначатимуть за новими правилами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення та виплати житлових субсидій. Пенсійний фонд буде виплачувати субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з 1 грудня - призначати субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1041.

Згідно з документом, для призначення субсидій потрібно подати заяву та декларацію. Документи подаються:

  • структурному підрозділу з питань соціального захисту населення,
  • посадовим особам виконавчого органу,
  • центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за фактичним місцем проживання),
  • органу Пенсійного фонду України - незалежно від місця проживання.

Заява та декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Портал Дія, офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

У разі подання заяви та декларації через Портал Дія особа громадянина посвідчується паспортом громадянина України.

Постановою також передбачено, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення передадуть органам Пенсійного фонду України пакети документів щодо звернень за призначенням житлових субсидій та наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, Кабінет міністрів уточнив порядок отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Громадяни, які виїхали за кордон через війну, зможуть отримувати субсидії на своє житло в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії в Україні Кабінет Міністрів України
NEWS
У Міноборони висловилися про втрати ЗСУ у війні
У Міноборони висловилися про втрати ЗСУ у війні
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю