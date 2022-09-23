В Україні змінили процедуру призначення субсидій: як подати заяву

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення та виплати житлових субсидій. Пенсійний фонд буде виплачувати субсидії з 1 жовтня 2022 року, а з 1 грудня - призначати субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 вересня 2022 р. № 1041.

Згідно з документом, для призначення субсидій потрібно подати заяву та декларацію. Документи подаються:

структурному підрозділу з питань соціального захисту населення,

посадовим особам виконавчого органу,

центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за фактичним місцем проживання),

органу Пенсійного фонду України - незалежно від місця проживання.

Заява та декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Портал Дія, офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

У разі подання заяви та декларації через Портал Дія особа громадянина посвідчується паспортом громадянина України.

Постановою також передбачено, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення передадуть органам Пенсійного фонду України пакети документів щодо звернень за призначенням житлових субсидій та наданням пільг на оплату житлово-комунальних послуг.