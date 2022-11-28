ua ru
Пн, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи планують скорочувати комендантську годину у Києві: відповідь Кличка

Новость на русском →
Київ, Понеділок 28 листопада 2022 08:30
Чи планують скорочувати комендантську годину у Києві: відповідь Кличка Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Комендантську годину у Києві поки не будуть скорочувати. Рішення про зміну її тривалості буде прийматися разом з військовими.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Києва Віталій Кличко.

Міський голова пояснив, що комендантська година запроваджена для безпеки самих жителів. Рішення про зміну тривалості приймає міська влада з Радою оборони міста, враховуючи рекомендації військових.

"Поки що обговорення щодо збільшення чи зменшення комендантської години не було. Ми це питання поки не розглядали, бо воно не є актуальним", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, мер столиці в інтерв'ю також поставив крапку у питанні евакуації з Києва. За словами Кличка, повної евакуації не буде, але можливий переїзд деяких жителів у передмістя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Комендантська година
NEWS
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
DAILY
Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни