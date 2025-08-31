Тарифи на комуналку, субсидії та пенсії в Україні: чи чекати на підвищення з 1 вересня

В Україні з 1 вересня не очікується підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а також збережуться правила виплат пенсій і субсидій. Водночас деякі категорії пенсіонерів отримають надбавки.

Вартість комуналки з 1 вересня 2025

З початком осені україніці продовжать сплачувати вартість комунальних послуг за тими ж тарифами, що й у серпні. Традиційно, суми в платіжках зростуть з початком опалювального сезону, який стартує не раніше жовтня.

До того ж значна частина тарифів "заморожена" дією урядового мораторію через війну.

Газопостачання

Переважна більшість домогосподарств (98%) і надалі платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр - це тарифний план "Фіксований" від "Нафтогазу". Як зазначили в компанії, він діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Інші постачальники пропонують річні ціни від 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Також варто зазначити, що тарифи на розподіл газу зафіксовані мораторієм.

Електроенергія

З 1 вересня 2025 зростуть тарифи на розподіл електроенергії. Таке рішення ухвалила НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), проте воно торкнеться операторів систем розподілу (ОСР, чи обленерго), а не побутових споживачів.

Для населення ціни на електроенергію залишатимуться без змін щонайменше до 31 жовтня 2025:

4,32 грн за кВт-год - базовий тариф;

2,16 грн за кВт-год - у нічний час (з 23:00 до 07:00 для власників двозонних лічильників).

Також можна заощаджувати на сплаті за світло, встановивши тризонний лічильник. Для таких споживачів вартість електроенергії становить:

6,48 грн за кВт-год (1,5 базового тарифу) - з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00;

за кВт-год (1,5 базового тарифу) - з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00; 4,32 грн за кВт-год (повний тариф) - з 7:00 до 8:00; з 11:00 до 20:00; з 22:00 до 23:00;

за кВт-год (повний тариф) - з 7:00 до 8:00; з 11:00 до 20:00; з 22:00 до 23:00; 1,73 грн за кВт-год (0,4 тарифу) - з 23:00 до 7:00.

Період дії цих тарифів визначений постановою Кабміну. Тарифи, що будуть застосовуватись після 31 жовтня, залежать від подальших рішень уряду.

Фото: тариф на світло у вересні не зросте

Водопостачання та водовідведення

Підвищення тарифів на воду у вересні не заплановано. Водночас у різних містах ціна відрізняється: у Києві - 30,38 грн за кубометр, у Львові - 25,88 грн, у Харкові - 24,51 грн, у Дніпрі - 47,18 грн.

У великих містах рішення про ціни на водопостачання для водоканалів ухвалює НКРЕКП, а у невеликих населених пунктах місцева влада може приймати власні рішення щодо тарифів. Тому остаточну вартість слід уточнювати у свого постачальника.

Опалення та гаряча вода

Під час воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду. При цьому вартість опалення розраховуватиметься за фактичним споживанням, залежно від температури повітря та наявності лічильників.

Нагадаємо, опалювальний сезон стартує не раніше жовтня, але дата залежатиме від погодних умов.

За установленим порядком Кабміну, якщо протягом трьох діб середня температура повітря не перевищує +8 градусів за Цельсієм, місцева влада ухвалює рішення про початок опалювального періоду. Наприклад, минулого року в столиці батареї потеплішали лише 30 жовтня.

Субсидії у вересні 2025

З вересня для більшості отримувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг нічого не зміниться.

До 30 вересня триває автоматичне перепризначення субсидії на неопалювальний сезон.

Фото: розмір субсидії у вересні залишиться без змін

Однак, у деяких випадках необхідно подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду, наприклад:

якщо субсидія потрібна на орендоване житло;

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

якщо кількість фактично проживаючих осіб менша за кількість зареєстрованих.

При обчисленні субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До нього входять: заробітна плата, пенсія, стипендія, соціальні виплати, грошові перекази з-за кордону та інші доходи.

За деяких умов, наприклад, наявності боргу за комуналку понад 680 грн або покупки на суму понад 100 тис. грн протягом року, наявності автомобіля з датою випуску до 5 років або двох і більше - до 15 років; площі житла понад встановлені норми (130 кв. м для квартир, 230 кв. м для будинків), у наданні субсидії може бути відмовлено.

Виплата пенсій

З 1 вересня усі пенсіонери продовжать отримувати виплати. Нових масових підвищень не заплановано, адже основні індексації вже були проведені навесні.

Деякі категорії пенсіонерів все ж отримають додаткові виплати. Відтак особи, старші за 70 років, мають право на компенсаційну доплату, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір надбавки залежить від віку:

70-74 роки: 300 грн

75-79 років: 456 грн

80+ років: 570 грн

Фото: пенсіонери від 70 років отримають надбавки щомісяця

Крім того, самотні пенсіонери віком понад 80 років, які потребують догляду, можуть отримати додаткову допомогу. Для цього потрібна довідка лікарсько-консультативної комісії та документи про склад сім’ї.

Також у Пенсійному фонді нагадують про необхідність ідентифікації пенсіонерам, хто мешкає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Її потрібно проходити щороку до 31 грудня. Це можна зробити онлайн через вебпортал Пенсійного фонду чи за допомогою відеозв’язку.