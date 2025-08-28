ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Рішення НКРЕКП щодо тарифу на розподіл допоможе відновити енергомережі, - експерт

Україна, Четвер 28 серпня 2025 17:14
UA EN RU
Рішення НКРЕКП щодо тарифу на розподіл допоможе відновити енергомережі, - експерт Фото: експерт оцінив рішення НКРЕКУ щодо тарифу на розподіл (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Зміна тарифів для операторів систем розподілу є збалансованим рішенням, яке допоможе врегулювати ситуацію з боргами та відновленням енергомереж.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву віце-президента з питань енергетики МТПУ Олександра Трохимця.

"Навряд чи можна мене віднести до прихильників рішень Національної комісії, я дуже часто їх критикую. Але сьогодні… я хотів би сказати, підтримати сьогодні комісію", - наголосив він.

За словами експерта, рішення НКРЕКП ґрунтується на результатах перевірок діяльності ОСР і спрямоване на збалансування інтересів усіх учасників ринку.

"І як мінімум, трошки покращить ситуацію в тому клубку боргів, який створився за ці роки, і в тому числі через війну були втрачені велика кількість основних фондів як НЕКу, так і операторів системи розподілу", - пояснив Трохимець.

Він також підкреслив, що ресурси для відновлення інфраструктури обмежені.

"Джерел на це відновлення тільки тарифи, інших джерел просто не передбачено", - додав він.

Як повідомлялось, 26 серпня Регулятор скорегував тарифи для операторів системи розподілу через падіння споживання під час війни та дефіцит коштів.

Це дозволить покрити обґрунтовані витрати на роботу та відновлення мереж перед опалювальним сезоном. Для населення тариф залишається без змін - 4,32 грн/кВт·год.

Нагадаємо, до цього НКРЕКП планував ухвалити рішення щодо зміни тарифів на розподіл для низки обленерго з 1 вересня, а з 1 жовтня - для компаній, що працюють у прифронтових регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили