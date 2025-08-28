Рішення НКРЕКП щодо тарифу на розподіл допоможе відновити енергомережі, - експерт
Зміна тарифів для операторів систем розподілу є збалансованим рішенням, яке допоможе врегулювати ситуацію з боргами та відновленням енергомереж.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву віце-президента з питань енергетики МТПУ Олександра Трохимця.
"Навряд чи можна мене віднести до прихильників рішень Національної комісії, я дуже часто їх критикую. Але сьогодні… я хотів би сказати, підтримати сьогодні комісію", - наголосив він.
За словами експерта, рішення НКРЕКП ґрунтується на результатах перевірок діяльності ОСР і спрямоване на збалансування інтересів усіх учасників ринку.
"І як мінімум, трошки покращить ситуацію в тому клубку боргів, який створився за ці роки, і в тому числі через війну були втрачені велика кількість основних фондів як НЕКу, так і операторів системи розподілу", - пояснив Трохимець.
Він також підкреслив, що ресурси для відновлення інфраструктури обмежені.
"Джерел на це відновлення тільки тарифи, інших джерел просто не передбачено", - додав він.
Як повідомлялось, 26 серпня Регулятор скорегував тарифи для операторів системи розподілу через падіння споживання під час війни та дефіцит коштів.
Це дозволить покрити обґрунтовані витрати на роботу та відновлення мереж перед опалювальним сезоном. Для населення тариф залишається без змін - 4,32 грн/кВт·год.
Нагадаємо, до цього НКРЕКП планував ухвалити рішення щодо зміни тарифів на розподіл для низки обленерго з 1 вересня, а з 1 жовтня - для компаній, що працюють у прифронтових регіонах.