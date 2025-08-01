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Тарифи на електроенергію, газ та опалення в Україні: коли чекати підвищення

Україна, П'ятниця 01 серпня 2025 08:30
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Тарифи на електроенергію, газ та опалення в Україні: коли чекати підвищення Фото: тарифи не підвищуватимуть цього року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні продовжить діяти частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів. Крім того, до кінця року не чіпатимуть тарифів на електроенергію для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2025 року).

"НБУ припускає, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться", - йдеться в документі.

Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці припускається, що у 2026 році розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

НБУ наголошує на невизначеності із термінами та величиною коригування енергетичних тарифів. Зокрема значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення.

Натомість триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

"Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - йдеться в огляді.

У НБУ очікують, що до кінця поточного року адміністративна інфляція знижуватиметься завдяки збереженню мораторію на підвищення тарифів для населення на окремі послуги ЖКГ.

"Однак в умовах подальшої нормалізації функціонування економіки та з огляду на складний стан енергосистеми очікується поступове приведення окремих тарифів на послуги ЖКГ до ринково обґрунтованих рівнів", - йдеться у звіті.

Частковий мораторій

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії та холодної води.

Українська влада в меморандумі з МВФ в червні знову заявила про плани додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Однак це станеться тільки після закінчення війни.

Поки що чинний тариф на електроенергію в Україні на рівні 4,32 грн/кВт-год продовжено до кінця жовтня 2025 року.

Спроб влади підвищити тарифи на холодну воду останнім часом не спостерігається.

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Тарифи Національний банк України
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