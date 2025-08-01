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Тарифы на электроэнергию, газ и отопление в Украине: когда ждать повышения

Украина, Пятница 01 августа 2025 08:30
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Тарифы на электроэнергию, газ и отопление в Украине: когда ждать повышения Фото: тарифы не будут повышать в этом году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине продолжит действовать частичный мораторий на повышение коммунальных тарифов. Кроме того, до конца года не будут трогать тарифы на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2025 года).

"НБУ предполагает, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться", - говорится в документе.

Однако учитывая сложную ситуацию в энергетике предполагается, что в 2026 году начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням.

НБУ отмечает неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов. В частности значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения.

Зато более длительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усиливать риски нестабильности на энергорынке, ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее", - говорится в обзоре.

В НБУ ожидают, что до конца текущего года административная инфляция будет снижаться благодаря сохранению моратория на повышение тарифов для населения на отдельные услуги ЖКХ.

"Однако в условиях дальнейшей нормализации функционирования экономики и учитывая сложное состояние энергосистемы ожидается постепенное приведение отдельных тарифов на услуги ЖКХ к рыночно обоснованным уровням", - говорится в отчете.

Частичный мораторий на повышение тарифов

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, который не касается электроэнергии и холодной воды.

Украинские власти в меморандуме с МВФ в июне снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Однако это произойдет только после окончания войны.

Пока что действующий тариф на электроэнергию в Украине на уровне 4,32 грн/кВт-ч продлен до конца октября 2025 года.

Попыток властей повысить тарифы на холодную воду в последнее время не наблюдается.

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Тарифы Национальный банк Украины
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