Тарифи до 100 тисяч гривень. Скільки доведеться заплатити за номери авто в Україні

Номерні знаки державної реєстрації отримують всі транспортні засоби - коли відбувається їх перша реєстрація на території України або ж перереєстрація. При цьому вартість номерів для авто або мототранспорту залежить від їхнього різновиду.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.
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До вибору номерних знаків для своєї машини деякі водії підходять досить відповідально, проте інколи власники автівок плутають їхні різновиди.
В цілому, згідно з інформацією сервісного центру МВС, варто згадати про:
Різновиди номерних знаків держреєстрації (інфографіка: hsc.gov.ua)
Підібрати та забронювати комбінацію номерних знаків можна у "Кабінеті водія".
У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що стандартні номерні знаки містять:
При цьому літери та цифри на знаках можуть бути двох кольорів:
Крім того, у сервісних центрах МВС видають:
Орієнтовна вартість номерних знаків:
Номерні знаки державної реєстрації із визначеною комбінацією цифр є платними, оскільки їх вартість враховує:
Уточнюється, що платні номерні знаки для легкових авто коштують від 4 800 до 96 000 грн. Як приклад у прес-службі Головного сервісного центру МВС наводять такі варіанти:
Перевірити вартість платного номерного знаку можна на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням (тоді як забронювати - у "Кабінеті водія").
Платні номерні знаки (інфографіка: hsc.gov.ua)
Індивідуальний номерний знак є додатком до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника (тобто напис є унікальним і не може повторюватись).
Він дійсний лише на території України.
Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів може містити від трьох до восьми символів (від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр).
Вартість такої послуги:
Замовити індивідуальні номерні знаки можна:
Щоб закріпити індивідуальні номерні знаки, необхідно перереєструвати авто у сервісному центрі МВС та отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Індивідуальні номерні знаки (інфографіка: hsc.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що автомобіль без номерних знаків з погляду держави є суттєвою загрозою для правопорядку.
Згідно з чинним законодавством, недобросовісних водіїв, які керують транспортним засобом без належного номерного знаку, можуть покарати.
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