Машина без номерів: чому так не можна і який буде штраф

Машина може опинитись без номерів з різних причин, але чи в кожному випадку водій заслуговує на покарання? Вивчаємо відповідні пункти Правил дорожнього руху і статті КУпАП.

Про відповідальність за їзду без номерного знака і про те, що таким вважається, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Автомобіль без номерних знаків з точки зору держави є великою загрозою для правопорядку. Адже він у найгірший спосіб може реалізувати свій статус джерела підвищеної небезпеки: наприклад, скоїти ДТП і безкарно зникнути з місця пригоди, а то й взагалі стати інструментом тяжкого злочину. Тому в українських ПДР питанню номерних знаків присвячено відразу декілька пунктів у різних розділах (п.2.9. та п.30.2.)

Зокрема, правила вимагають не тільки неодмінної наявності номерних знаків, а й наголошують про заборону змінювати розміри, форму, позначення, колір і місце розміщення номерних знаків на автомобілі. Не можна наносити на знаки додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чисті й достатньо освітлені штатними пристроями машини.

Штраф за відсутність номерів на авто

Відповідно до статті 121-3 ч.1 за керування машиною без реєстраційних номерів водієві загрожує штраф у розмірі 1190 гривень (70 неоподатковуваних мінімумів). В таку ж саму суму, до речі, "оцінюється" номерний знак, який не належить до цього транспортного засобу або не відповідає встановленим зразкам. Або якщо номер є, але його закріплено не там, де визначив автовиробник, чи його встановлено у перевернутому вигляді, без освітлення, закритим іншими предметами.

Якщо номер брудний настільки, що немає можливості чітко визначити його символи або буквено-числову комбінацію з відстані 20 метрів, це теж вважається за відсутність номерного знака і карається таким самим штрафом.

Якихось винятків чи особливих причин, які б звільняли водія від відповідальності за їзду без номерного знака, ані в ПДР, ані в КУпАП немає.

Коротко

Як можна зрозуміти з вмісту вищезгаданих законів, у випадку крадіжки номерів з машини чи, наприклад при випадковій втраті одного з них у дорозі відповідати все одно доведеться водієві. Причому двічі – і при оплаті нових табличок у спеціалізованій фірмі, і при оплаті штрафу, якщо відсутність знаків буде помічена патрульними.

Тому було б корисним завести звичку перевіряти наявність номерів на авто після стоянки у неблагополучному районі, та після подолання складних ділянок шляхів, наприклад, глибоких калюж, кущів та високої трави. І взагалі, номерний знак, особливо передній, має бути надійно закріплений, адже не кожній пластиковій рамці можна довіряти таку, без перебільшення, цінність.