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В Україні з'явились авто з долонями на номерних знаках: що вони означають

Четвер 12 вересня 2024 15:10
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В Україні з'явились авто з долонями на номерних знаках: що вони означають Долоню на номер можна отримати у сервісному центрі МВС (фото: hsc.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

На номерних знаках деяких машин в Україні громадяни можуть побачити несподіваний, на перший погляд, графічний елемент - долоню.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.

Що означає долоня на номерному знаку

Нещодавно до одного зі столичних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ завітали представники громадської організації "My safety friends" та учасниці музичного гурту "SESTRA".

Метою їхнього візиту стало замовлення індивідуальних номерних знаків для автомобілів - із додаванням графічного елементу.

Ним став логотип організації - зображення дитячої долоньки в руках дорослих на фоні щита, що символізує захист дітей дорослими та гарантування такого захисту з боку держави.

Варто зазначити, що "My safety friends" є всеукраїнською програмною платформою для побудови додаткового сучасного засобу комунікації між поліцією, закладами освіти, громадою, державними та недержавними організаціями, а також дитиною та її батьками (опікунами) - для обміну необхідною інформацією та наданням допомоги.

В Україні з'явились авто з долонями на номерних знаках: що вони означають

Логотип на відзнаках "My safety friends" (фото: facebook.com/@my_safety_friends)

Проект активно займається питаннями захисту прав людини, запобіганням булінгу та домашньому насильству.

"Протидіяти булінгу повинен кожен. Необхідно бути небайдужим і не проходити повз, якщо стали свідком певних ситуацій. Впевнений, що кожен зі співробітників сервісних центрів МВС саме так і вчиняє. Кожен з нас може зробити свій внесок у побудову безпечного та справедливого середовища для наших дітей", - наголосив очільник організації Ігор Буранов.

У прес-службі Головного сервісного центру МВС уточнили, що іменні номерні знаки з логотипом громадської організації стали своєрідним символом участі в інформаційній кампанії з протидії булінгу.

"Долоньки уже розміщено на номерних знаках представників громадської організації, а також активістів та артистів, які підтримують цю ініціативу", - додали у відомстві.

В Україні з'явились авто з долонями на номерних знаках: що вони означають

Долоня на номерних знаках, як протидія булінгу (фото: hsc.gov.ua)

Як замовити індивідуальний номерний знак і скільки це коштує

Замовити індивідуальні номерні знаки або графічний елемент на індивідуальний номерний знак можна у сервісних центрах МВС - при особистому зверненні (та за умови наявності макета графічного зображення).

Крім того, індивідуальний номерний знак без графічного елементу можна замовити онлайн - у "Кабінеті водія".

Вартість послуги виготовлення індивідуальних номерних знаків така:

  • 300 грн - три символи (мінімальне замовлення)
  • 90 грн - кожний наступний (до восьми символів)
  • 500 грн - графічний елемент
  • 204 грн - вартість спецпродукції (номерних знаків для авто)
  • 92,40 грн - вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла)

Крім того, вартість логістичних витрат ДП "ІНФОТЕХ" (доставки на відділення "Нової Пошти") - 500 грн.

Варто зазначити, що після отримання індивідуального номерного знака потрібно перереєструвати авто у будь-якому зручному сервісному центрі МВС.

В Україні з'явились авто з долонями на номерних знаках: що вони означають

Отримати індивідуальний номерний знак і перереєструвати авто - не складно (фото: hsc.gov.ua)

Покарання за відсутність номерного знаку

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що автомобіль без номерних знаків з погляду держави є великою загрозою для правопорядку.

Згідно з чинним законодавством, недобросовісних водіїв, які керують транспортним засобом без належного номерного знаку, можуть покарати.

Читайте також, як можуть оштрафувати водіїв за керування незареєстрованим авто.

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