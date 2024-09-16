Тарифы до 100 тысяч гривен. Сколько придется заплатить за номера авто в Украине

Номерные знаки государственной регистрации получают все транспортные средства - когда происходит их первая регистрация на территории Украины или же перерегистрация. При этом стоимость номеров для авто или мототранспорта зависит от их разновидности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД.
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К выбору номерных знаков для своей машины некоторые водители подходят достаточно ответственно, но иногда владельцы автомобилей путают их разновидности.
В целом, согласно информации сервисного центра МВД, следует упомянуть про:
Разновидности номерных знаков госрегистрации (инфографика: hsc.gov.ua)
Подобрать и забронировать комбинацию номерных знаков можно в "Кабинете водителя".
В Главном сервисном центре МВД напомнили, что стандартные номерные знаки содержат:
При этом буквы и цифры на знаках могут быть двух цветов:
Кроме того, в сервисных центрах МВД выдают:
Ориентировочная стоимость номерных знаков:
Номерные знаки государственной регистрации с определенной комбинацией цифр - платные, поскольку их стоимость учитывает:
Уточняется, что платные номерные знаки для легковых автомобилей стоят от 4 800 до 96 000 грн. В качестве примера в пресс-службе Главного сервисного центра МВД приводят следующие варианты:
Проверить стоимость платного номерного знака можно на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке (тогда как забронировать - в "Кабинете водителя").
Платные номерные знаки (инфографика: hsc.gov.ua)
Индивидуальный номерной знак является приложением к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца (т.е. надпись уникальна и не может повторяться).
Он действителен только на территории Украины.
Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов (от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр).
Стоимость такой услуги:
Заказать индивидуальные номерные знаки можно:
Для закрепления индивидуальных номерных знаков необходимо перерегистрировать авто в сервисном центре МВД и получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства.
Индивидуальные номерные знаки (инфографика: hsc.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что автомобиль без номерных знаков с точки зрения государства - существенная угроза для правопорядка.
Согласно действующему законодательству, недобросовестных водителей, управляющих транспортным средством без должного номерного знака, могут наказать.
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