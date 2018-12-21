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Тариф на транспортировку газа по украинской ГТС снизили вдвое

Новости » Энергетика    21.12.2018 - 14:50
Тариф на транспортировку газа по украинской ГТС снизили вдвое

Транспортировки газа подешевеет

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила временные тарифы для АО "Укртрансгаз" на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя комиссии Оксаны Кривенко в Facebook.

По ее данным, тарифы уменьшены вдвое, однако тариф покрывает все операционные расходы оператора ГТС и обеспечивает достаточный уровень прибыли для инвестиций.

"Мы входим в новый 2019 год конкурентоспособными с европейскими тарифами", - добавила она.

Как отметила Кривенко, Украине "нужно выиграть конкуренцию за инвестиции и загруженность газотранспортной системы".

Тариф на транспортировку газа по украинской ГТС снизили вдвое

Напомним, в апреле Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила НКРЭКУ предложения снизить тарифы на транзит газа. В частности, комиссии были направлены предложения по изменению действующей методики расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа, которая была принята в сентябре 2015 года.

В сентябре анонсировалось, что НКРЭКУ может снизить тариф на транспортировку газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) вдвое с 1 января 2019 года.

НКРЭКУ приняла 27 ноября проект постановления относительно уменьшения более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода.

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