"Нафтогаз" предложил НКРЭКУ снизить тарифы на транзит газа

"Нафтогаз" предлагает снизить среднюю стоимость транзита в более чем два раза

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предложения снизить тарифы на транзит газа. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

Сообщается, что НКРЭКУ направили предложения по изменению действующей методики расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа, которая была принята в сентябре 2015. Данные изменения должны привести методику в соответствие с требованиями Регламента Европейской комиссии № 2017/460 об утверждении Сетевого кодекса относительно гармонизированных тарифов по транспортировке газа, который был принят в марте 2017 года.

"Введение новой методологии могло бы снизить стоимость транзита газа по территории Украины начиная с 2019 года в 2,3 раза по сравнению с расходами по действующим регулируемым тарифам, если будут выполнены определенные условия", - говорится в сообщении.

Принимая во внимание то, что с 2019 начинается новый регуляторный период в 5 лет, "Нафтогаз" считает, что тарифы на следующий регуляторный период должны быть рассчитаны после внесения соответствующих изменений в методики. Среди других предложенных изменений предусмотрено:

Приведение методологии аллокации необходимого дохода на тарифы по точкам входа/выхода в соответствие с требованиями Регламента № 2017/460; Включение в расчет необходимого дохода на следующие два регуляторных периода доходов, которые были недополучены или излишне получены оператором газотранспортной системы ("under-recovery" и "over-recovery" в соответствии с определениями Регламента № 2017/460); Кластеризация некоторых точек входа и выхода (в частности, точек входа для добычи в Украине, точек входа на восточной границе, точек входа на западной границе, точек выхода к газораспределительным предприятиям и прямых потребителей).

В дополнение к проекту изменений в методику "Нафтогаз" предоставил индикативный расчет тарифов на вход/выход, проведенный в соответствии с предложенными изменениями, а также с использованием долгосрочных параметров регулирования (регуляторной нормы дохода и коэффициентов экономии операционных расходов), установленных для текущего регуляторного периода.

При расчете тарифов "Нафтогаз" выходил из сценария почти полной загрузки мощностей ГТС на точках выхода в ЕС - то есть с учетом транзита газа на уровне 141 млрд куб. м/год, что соответствует фактическим объемам транзита в 1998 году. Данный сценарий возможен в случае провала строительства "Северного потока - 2", а также в случае разблокирования российской стороны транзита газа, добываемого частными российскими компаниями и компаниями из Средней Азии.

Исходя из данного сценария и в случае перевода рассчитанных тарифов за мощность в тариф объемов физического транспортировки в расчете на 100 км, расчетная средняя стоимость транзита через территорию Украины на новый регуляторный период составит около 2,17 долл/тыс. куб. м в 100 км (с НДС и топливной составляющей). Этот уровень тарифа является на 20% меньше ставки платы за транзит по контракту с "Газпромом", а также в 2,3 раза ниже средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЭКУ в декабре 2015 года. Кроме того, такой тариф меньше ожидаемой стоимости транспортировки газа через "Северный поток - 2" в расчете на 100 км, что дополнительно доказывает экономическую необоснованность данного трубопровода.

В соответствии с параметрами сценария для вышеупомянутого расчета, уровень тарифа для внутренних точек входа для добычи в Украине составляет 127 грн/тыс. куб. м с НДС, для внутренних точек выхода к газораспределительным предприятиям и прямым потребителям - 136 грн/тыс. куб. м с НДС.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" не будет повышать цены на транзит газа из РФ после 2019 года.