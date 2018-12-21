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Тариф на транспортування газу українською ГТС знизили вдвічі

Новини » Енергетика    21.12.2018 - 14:50
Тариф на транспортування газу українською ГТС знизили вдвічі

Транспортування газу подешевшає

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила тимчасові тарифи для АТ "Укртрансгаз" на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови комісії Оксани Кривенко у Facebook.

За її даними, тарифи зменшено удвічі, однак тариф покриває усі операційні витрати оператора ГТС і забезпечує достатній рівень прибутку для інвестицій.

"Ми входимо у новий 2019 рік з європейськими конкурентоздатними тарифами", - додала вона.

Як зазначила Кривенко, Україні "потрібно виграти конкуренцію за інвестиції та завантаженість газотранспортної системи".

Тариф на транспортування газу українською ГТС знизили вдвічі

Нагадаємо, у квітні Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" направила НКРЕКП пропозиції знизити тарифи на транзит газу. Зокрема, комісії були направлені пропозиції щодо зміни діючої методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу, яка була прийнята у вересні 2015 року.

У вересні анонсувалося, що НКРЕКП може знизити тариф на транспортування газу по українській газотранспортній системі (ГТС) удвічі з 1 січня 2019 року.

НКРЕКП схвалила 27 листопада проект постанови щодо зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу.

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