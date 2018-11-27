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НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на транспортировку газа по украинской ГТС вдвое

Новости » Энергетика    27.11.2018 - 16:24
НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на транспортировку газа по украинской ГТС вдвое
Фото: Оксана Кривенко (reform energy)

В нацкомиссии уверяют, что новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС

Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила 27 ноября проект постановления об уменьшении более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.

В нацкомиссии уверяют, что новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.

НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на транспортировку газа по украинской ГТС вдвое

"Сегодня одобрили проект постановления НКРЭКУ, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций", - отметила Кривенко.

Глава НКРЭКУ добавила, такое решение является важным продолжением государственной политики в части укрепления энергетической безопасности Украины "с учетом всех вызовов, которые сейчас стоят перед нашим государством".

Напомним, в апреле Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила НКРЭКУ предложения снизить тарифы на транзит газа. В частности, комиссии были направлены предложения по изменению действующей методики расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа, которая была принята в сентябре 2015 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре анонсировалось, что НКРЭКУ может снизить тариф на транспортировку газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) вдвое с 1 января 2019 года.

Добавим, 23 ноября НКРЭКУ запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.

В Стокгольме прошли предварительные слушания по апелляции в газовом процессе Тариф на тепло для населения может повыситься почти на 20%, - НКРЭКУ
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