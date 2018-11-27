НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на транспортировку газа по украинской ГТС вдвое

Фото: Оксана Кривенко (reform energy)

В нацкомиссии уверяют, что новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС

Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила 27 ноября проект постановления об уменьшении более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко.

В нацкомиссии уверяют, что новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.

"Сегодня одобрили проект постановления НКРЭКУ, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций", - отметила Кривенко.

Глава НКРЭКУ добавила, такое решение является важным продолжением государственной политики в части укрепления энергетической безопасности Украины "с учетом всех вызовов, которые сейчас стоят перед нашим государством".

Напомним, в апреле Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила НКРЭКУ предложения снизить тарифы на транзит газа. В частности, комиссии были направлены предложения по изменению действующей методики расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа, которая была принята в сентябре 2015 года.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре анонсировалось, что НКРЭКУ может снизить тариф на транспортировку газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) вдвое с 1 января 2019 года.

Добавим, 23 ноября НКРЭКУ запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.