Тариф на світло для українців залишиться без змін до жовтня, - Свириденко

Кабінет міністрів продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, українці й надалі платитимуть по 4,32 грн за кВт⋅год.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.
Вона наголосила, що ціни на електроенергію для українців залишаються без змін.
"Підтримуємо домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла - будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання", - йдеться у заяві.
Свириденко зауважила, що у період з 1 жовтня по 30 квітня для таких домогосподарств діятиме пільговий тариф - 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць. Якщо ж споживання перевищить цей обсяг, тариф становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба України під час перевірок тарифів на комунальні послуги виявила масові порушення - вони були зафіксовані у майже у 98% випадків. Тепер споживачам повертають гроші, а постачальників штрафують і зобов’язують скоригувати тарифи.
Крім того, у газових сховищах України планують накопичити щонайменше 14,6 млрд кубометрів газу. Такий обсяг дозволить стабільно пройти зиму навіть за умов сильних морозів чи можливих масованих атак на інфраструктуру.
Міністр енергетики зазначив, що критично необхідним мінімумом для країни є показник у 13,2 млрд кубометрів. Цього ресурсу має вистачити для підтримки енергосистеми у кризових ситуаціях.