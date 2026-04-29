Тариф на світло для українців залишиться без змін до жовтня, - Свириденко

Вона наголосила, що ціни на електроенергію для українців залишаються без змін.

"Підтримуємо домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла - будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання", - йдеться у заяві.

Свириденко зауважила, що у період з 1 жовтня по 30 квітня для таких домогосподарств діятиме пільговий тариф - 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць. Якщо ж споживання перевищить цей обсяг, тариф становитиме 4,32 грн за кВт⋅год.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба України під час перевірок тарифів на комунальні послуги виявила масові порушення - вони були зафіксовані у майже у 98% випадків. Тепер споживачам повертають гроші, а постачальників штрафують і зобов’язують скоригувати тарифи.

