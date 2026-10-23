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Для танків і не тільки: Rheinmetall відкрив завод з випуску великокаліберної зброї

14:28 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Для танків і не тільки: Rheinmetall відкрив завод з випуску великокаліберної зброї Фото: Rheinmetall відкрив завод з випуску великокаліберної зброї (rheinmetall.com)
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Компанія Rheinmetall офіційно відкрила новий "Британський гарматний зал" у Телфорді, на якому вироблятимуть великокаліберну зброю для танків та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що новий завод є частиною інвестицій Rheinmetall у розмірі понад 200 млн фунтів стерлінгів.Очікується, що на об'єкті додатково залучать 100 висококваліфікованих фахівців. Наразі в Телфорді на Rheinmetall працює близько 685 осіб.

"Гарматний зал" вироблятиме 120-мм та 155-мм системи озброєння, зокрема для танка Challenger 3 та майбутніх артилерійських платформ. На піковій потужності він може виробляти до 245 стволів на рік для обох калібрів, а також понад 50 казенних частин щорічно.

З часом Rheinmetall також має намір впровадити у виробництво британську сталь від Sheffield Forgemasters, що ще більше зміцнить внутрішні ланцюги поставок та підтримає британську сталеливарну промисловість. Об'єкт відкрив Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG.

Раніше повідомлялось, що Rheinmetall оголосила про запуск роботи нового заводу із виробництва боєприпасів середнього калібру на майданчику в Альбасете.

Нагадаємо, раніше німці разом з французами представили супертанк із безпілотною баштою та дронами. Нова машина здатна працювати як командний центр для роботизованих комплексів безпосередньо на полі бою.

Також ми писали, що німецька армія замовила у Rheinmetall понад дві тисячі повнопривідних вантажних автомобілів. Сума контракту становить близько мільярда євро.

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