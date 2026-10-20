Rheinmetall відкрив завод з випуску снарядів проти дронів: чи потрібні вони ЗСУ
Rheinmetall оголосила про запуск роботи нового заводу із виробництва боєприпасів середнього калібру на майданчику в Альбасете.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Очікується, що кількість працівників на підприємстві в Альбасете зросте майже на третину – з нинішніх 210 до приблизно 300 осіб. Rheinmetall інвестувала близько 20 млн євро в розширення виробничих потужностей в Альбасете.
На новій виробничій лінії випускатимуть боєприпаси калібру від 20 мм до 35 мм. Річна виробнича потужність становитиме близько 1,2 млн снарядів і приблизно 1,8 млн гільз. Ці компоненти надалі оброблятимуться на інших виробничих майданчиках мережі Rheinmetall для виготовлення різноманітних боєприпасів для бойових машин піхоти та зенітних артилерійських комплексів.
Серед них – боєприпаси кінетичної дії з дистанційними підривниками, бронебійні снаряди, а також боєприпаси типу AHEAD, призначені для зенітних систем і засобів боротьби з дронами. Зокрема, такі 35-мм боєприпаси AHEAD використовують зенітні комплекси Skynex, які перебувають на озброєнні ЗСУ.
Майданчик в Альбасете співпрацюватиме з іншими підрозділами Rheinmetall в Іспанії, Німеччині та Швейцарії, щоб задовольняти потреби партнерів по НАТО та інших союзників. Розвиток мережі місцевих постачальників створює нові можливості для бізнесу в усьому регіоні.
Раніше повідомлялось, що українські військові за допомогою комплексу ППО Skynex за ніч ліквідували більше десятка ударних безпілотників типу "Шахед" та крилату ракету.
Також ми писали, що установка ППО Skynex була передана Україні від Німеччини разом з іншими озброєннями, що увійшло до оголошеного нового пакету допомоги.