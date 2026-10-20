ua en ru
Вт, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Rheinmetall відкрив завод з випуску снарядів проти дронів: чи потрібні вони ЗСУ

11:00 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Rheinmetall відкрив завод з випуску снарядів проти дронів: чи потрібні вони ЗСУ Фото: Rheinmetall відкрив завод з випуску снарядів проти дронів (rheinmetall.com)
Додати як бажане джерело в Google

Rheinmetall оголосила про запуск роботи нового заводу із виробництва боєприпасів середнього калібру на майданчику в Альбасете.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Очікується, що кількість працівників на підприємстві в Альбасете зросте майже на третину – з нинішніх 210 до приблизно 300 осіб. Rheinmetall інвестувала близько 20 млн євро в розширення виробничих потужностей в Альбасете.

На новій виробничій лінії випускатимуть боєприпаси калібру від 20 мм до 35 мм. Річна виробнича потужність становитиме близько 1,2 млн снарядів і приблизно 1,8 млн гільз. Ці компоненти надалі оброблятимуться на інших виробничих майданчиках мережі Rheinmetall для виготовлення різноманітних боєприпасів для бойових машин піхоти та зенітних артилерійських комплексів.

Серед них – боєприпаси кінетичної дії з дистанційними підривниками, бронебійні снаряди, а також боєприпаси типу AHEAD, призначені для зенітних систем і засобів боротьби з дронами. Зокрема, такі 35-мм боєприпаси AHEAD використовують зенітні комплекси Skynex, які перебувають на озброєнні ЗСУ.

Майданчик в Альбасете співпрацюватиме з іншими підрозділами Rheinmetall в Іспанії, Німеччині та Швейцарії, щоб задовольняти потреби партнерів по НАТО та інших союзників. Розвиток мережі місцевих постачальників створює нові можливості для бізнесу в усьому регіоні.

Раніше повідомлялось, що українські військові за допомогою комплексу ППО Skynex за ніч ліквідували більше десятка ударних безпілотників типу "Шахед" та крилату ракету.

Також ми писали, що установка ППО Skynex була передана Україні від Німеччини разом з іншими озброєннями, що увійшло до оголошеного нового пакету допомоги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Rheinmetall Дрони
Новини
Дрон вдарив по трасі Київ-Одеса: є загиблі та травмовані
Дрон вдарив по трасі Київ-Одеса: є загиблі та травмовані
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів