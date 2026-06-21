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У Європі зроблять супертанк із безпілотною баштою та дронами

03:27 21.06.2026 Нд
2 хв
Коли цей незвичайний танк може стати на озброєння НАТО?
aimg Пилип Бойко
У Європі зроблять супертанк із безпілотною баштою та дронами Фото: танк KNDS CAPINT (KNDS)
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Франко-німецький оборонний альянс KNDS представив новітній бойовий танк із безпілотною баштою та інтегрованими системами дронів. Нова машина здатна працювати як командний центр для роботизованих комплексів безпосередньо на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Концерн Krauss-Maffei Wegmann та Nexter показав модель CAPINT на виставці Eurosatory 2026. Це поєднання перевіреного корпусу Leopard 2A8 та футуристичних технологій. Розробка має стати проміжною ланкою в озброєнні до 2040 року.

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Військові планують отримати перші машини вже у наступному десятилітті. Це дозволить арміям не чекати на завершення довготривалих проєктів майбутнього. Танк використовує існуючий логістичний ланцюг, що суттєво знижує ризики під час його впровадження.

Які особливості танку CAPINT

Головна зміна торкнулася конструкції: танк отримав повністю безпілотну башту. Екіпаж більше не сидить під гарматою, а перебуватиме у спеціально захищеному корпусі машини, що значно підвищує шанси на виживання.

Сама башта стала легшою та компактнішою. Танк озброїли 120-мм гарматою ASCALON, яка має автомат заряджання. Зброя повністю відповідає стандартам НАТО.

У майбутньому калібр можна збільшити без заміни всієї башти. Конструкція дозволяє адаптуватися до нових загроз за лічені дні.

Ще одна особливість: наявність власних дронів. Таким чином машина діятиме як пересувна командна платформа.

Можливості нової системи:

  • розвідувальні дрони шукають ворожі позиції попереду;
  • системи захисту автоматично перехоплюють ворожі БПЛА;
  • дрони-перехоплювачі запускаються прямо з пускових труб на корпусі.

Для боротьби з ворожими дронами використовують комбінацію методів. Це і фізичне знищення, і засоби радіоелектронної боротьби.

А що український ОПК?

Українські дрони отримали режим "Термінатор". Під час бойового випробування повністю автономні українські безпілотники вперше ліквідували окупантів РФ.

Також стало відомо, що у найближчі три-п'ять років війна в Україні перейде у формат "битви операційних систем". У Міноборони України об'єднати всі дрони, роботів та розвіддані в єдину цифрову мережу.

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