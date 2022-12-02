Танків не буде. Стало відомо, яку зброю Болгарія передасть Україні

Болгарія планує передати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси у рамках допомоги Збройним силам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра економіки та промисловості Болгарії Ніколи Стоянова, яку приводить BGNES.
"На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні", - сказав в.о. міністра.
За його словами, мова йде не про танки, а про стрілецьку зброю та боєприпаси. Стоянов додав, що його країна допомагає саме тим, чим можуть дозволити допомогти прямо зараз.
"Допомога, яку надасть Болгарія, не вплине на боєздатність болгарської армії", - додав Стоянов.
У Міноборони Болгарії заявили, що провели консультації з Україною про вид та обсяг військової допомоги. На виконання рішення Народних Зборів від 3 листопада 2022 року Міноборони внесло пропозицію про надання військової та військово-технічної підтримки Україні та внесок Болгарії до місії Європейського Союзу з надання допомоги Україні.
Інформація про обсяг та вид допомоги включена в секретний додаток до проекту рішення.
Як відзначалося раніше, Болгарія стала одним з найбільших "непрямих" постачальників зброї для України з початку повномасштабної війни - вона продала рекордну кількість зброї.
На початку листопада парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї, хоча раніше в Міноборони Болгарії заявляли, що їхня країна не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити власну обороноздатність.
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