UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Танків не буде. Стало відомо, яку зброю Болгарія передасть Україні

Фото: в.о. міністра економіки та промисловості Болгарії Нікола Стоянов (gov bg)
Автор: Дмитро Браславський

Болгарія планує передати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси у рамках допомоги Збройним силам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра економіки та промисловості Болгарії Ніколи Стоянова, яку приводить BGNES.

"На основі рішення парламенту, яке було ухвалене, ми надамо допомогу Україні", - сказав в.о. міністра.

За його словами, мова йде не про танки, а про стрілецьку зброю та боєприпаси. Стоянов додав, що його країна допомагає саме тим, чим можуть дозволити допомогти прямо зараз.

"Допомога, яку надасть Болгарія, не вплине на боєздатність болгарської армії", - додав Стоянов.

У Міноборони Болгарії заявили, що провели консультації з Україною про вид та обсяг військової допомоги. На виконання рішення Народних Зборів від 3 листопада 2022 року Міноборони внесло пропозицію про надання військової та військово-технічної підтримки Україні та внесок Болгарії до місії Європейського Союзу з надання допомоги Україні.

Інформація про обсяг та вид допомоги включена в секретний додаток до проекту рішення.

Як відзначалося раніше, Болгарія стала одним з найбільших "непрямих" постачальників зброї для України з початку повномасштабної війни - вона продала рекордну кількість зброї.

На початку листопада парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї, хоча раніше в Міноборони Болгарії заявляли, що їхня країна не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити власну обороноздатність.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БолгарияВійна в Україні