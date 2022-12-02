Танков не будет. Стало известно, какое оружие Болгария передаст Украине

"На основе решения парламента, которое было принято, мы предоставим помощь Украине", - сказал и.о. министра.

По его словам, речь идет не о танках, а о стрелковом оружии и боеприпасах. Стоянов добавил, что его страна помогает именно тем, чем могут позволить помочь прямо сейчас.

"Помощь, которую предоставит Болгария, не повлияет на боеспособность болгарской армии", - добавил Стоянов.

В Минобороны Болгарии заявили, что провели консультации с Украиной о виде и объеме военной помощи. Во исполнение решения Народного Собрания от 3 ноября 2022 года Минобороны внесло предложение о предоставлении военной и военно-технической поддержки Украине и вклад Болгарии в миссию Европейского Союза по оказанию помощи Украине.

Информация об объеме и виде помощи включена в секретное приложение к проекту решения.